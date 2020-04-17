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Автоспорт

В Ferrari наладили выпуск компонентов для ИВЛ

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Мы рассказывали, что команды Формулы 1, чьи базы располагаются в Великобритании, наладили выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких для национальной системы здравоохранения.

Не осталась в стороне и Ferrari. Компания из Маранелло начала производство клапанов и креплений для аппаратов ИВЛ. Изготовление налажено в подразделении Ferrari, которое обычно занимается выпуском прототипов автомобилей.

В ближайшие несколько дней будет изготовлено несколько сотен единиц продукции, которая будет поставлена в госпитали итальянских городов, в том числе Бергамо, Генуи, Модены, Сассуоло и Медицины, что в пригороде Болоньи.

Источник:www.f1news.ru
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