В Ferrari наладили выпуск компонентов для ИВЛ

Мы рассказывали, что команды Формулы 1, чьи базы располагаются в Великобритании, наладили выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких для национальной системы здравоохранения.

Не осталась в стороне и Ferrari. Компания из Маранелло начала производство клапанов и креплений для аппаратов ИВЛ. Изготовление налажено в подразделении Ferrari, которое обычно занимается выпуском прототипов автомобилей.

В ближайшие несколько дней будет изготовлено несколько сотен единиц продукции, которая будет поставлена в госпитали итальянских городов, в том числе Бергамо, Генуи, Модены, Сассуоло и Медицины, что в пригороде Болоньи.