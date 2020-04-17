В Формуле 1 работают над новым календарём

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media продолжают работу над новым календарём сезона 2020 года. Соответствующее сообщение было опубликовано в четверг на официальном сайте чемпионата.

«Как было объявлено ранее, мы намерены летом начать сезон 2020 года, – говорится в заявлении. – В настоящее время никто не может быть уверен, когда именно ситуация улучшится, но как только это произойдёт, мы будем готовы возобновить гонки. Мы полны решимости организовать для болельщиков сезон 2020 года.

В настоящее время Формула 1 вместе с промоутерами работает над пересмотренным календарём, в котором сроки проведения и последовательность этапов могут значительно отличаться от первоначальной версии. Он будет опубликован, когда будет готов.

Как было объявлено ранее, летний перерыв перенесён на март-апрель, чтобы можно было проводить гонки в даты, в которые обычно проходит перерыв. Завершится сезон позднее первоначальных сроков 27-29 ноября».