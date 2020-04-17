Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Формуле 1 работают над новым календарём
Автоспорт

В Формуле 1 работают над новым календарём

AdminНет комментариев
Добавлено

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media продолжают работу над новым календарём сезона 2020 года. Соответствующее сообщение было опубликовано в четверг на официальном сайте чемпионата.

«Как было объявлено ранее, мы намерены летом начать сезон 2020 года, – говорится в заявлении. – В настоящее время никто не может быть уверен, когда именно ситуация улучшится, но как только это произойдёт, мы будем готовы возобновить гонки. Мы полны решимости организовать для болельщиков сезон 2020 года.

Читайте также:  Макс Ферстаппен потерял три места на старте

В настоящее время Формула 1 вместе с промоутерами работает над пересмотренным календарём, в котором сроки проведения и последовательность этапов могут значительно отличаться от первоначальной версии. Он будет опубликован, когда будет готов.

Как было объявлено ранее, летний перерыв перенесён на март-апрель, чтобы можно было проводить гонки в даты, в которые обычно проходит перерыв. Завершится сезон позднее первоначальных сроков 27-29 ноября».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Маркус Эриксон поблагодарил Риккардо за высокую оценку

Комбинезоны гонщиков выставлены на аукцион

В Ferrari наладили выпуск компонентов для ИВЛ

Этап Формулы Е в Берлине отменён

Кристиан Хорнер: Я не понимаю, почему Риккардо ушёл

Закрыть