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Автоспорт

Зак Браун: Европейские гонки могут пройти без зрителей

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Накануне состоялась телефонная конференция с участием представителей команд, FIA и Liberty Media, на которой обсуждались сроки начала сезона. Сегодня в эфире британского Radio Four руководитель McLaren Зак Браун фактически подтвердил, что чемпионат начнётся в июле и все европейские этапы, скорее всего, пройдут без зрителей при пустых трибунах.

«Пока всё очень предварительно, но Гран При Великобритании пройдёт в запланированные даты без зрителей, – рассказал Зак Браун. – Скорее всего, и все остальные европейские этапы пройдут по такому же сценарию.

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Новый календарь будет очень насыщенным, и мы рассматриваем различные варианты, чтобы провести как можно больше гонок. Одна из идей – проведение нескольких этапов на одной трассе, в том числе и в Сильверстоуне».

Зак Браун добавил, что в данный момент в Формуле 1 оценивают варианты, которые позволят снизить издержки команд, находящихся в сложном финансовом положении: «Ситуация очень сложная, поскольку мы не участвуем в гонках и не получаем доход.

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Промоутеры, спонсоры и партнёры вносят большой вклад, но они сами испытывают трудности. Таким образом, мы максимально снизили расходы, чтобы дотянуть до того момента, когда возобновятся гонки».

Источник:www.f1news.ru
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