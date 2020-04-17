Зак Браун: Европейские гонки могут пройти без зрителей

Накануне состоялась телефонная конференция с участием представителей команд, FIA и Liberty Media, на которой обсуждались сроки начала сезона. Сегодня в эфире британского Radio Four руководитель McLaren Зак Браун фактически подтвердил, что чемпионат начнётся в июле и все европейские этапы, скорее всего, пройдут без зрителей при пустых трибунах.

«Пока всё очень предварительно, но Гран При Великобритании пройдёт в запланированные даты без зрителей, – рассказал Зак Браун. – Скорее всего, и все остальные европейские этапы пройдут по такому же сценарию.

Новый календарь будет очень насыщенным, и мы рассматриваем различные варианты, чтобы провести как можно больше гонок. Одна из идей – проведение нескольких этапов на одной трассе, в том числе и в Сильверстоуне».

Зак Браун добавил, что в данный момент в Формуле 1 оценивают варианты, которые позволят снизить издержки команд, находящихся в сложном финансовом положении: «Ситуация очень сложная, поскольку мы не участвуем в гонках и не получаем доход.

Промоутеры, спонсоры и партнёры вносят большой вклад, но они сами испытывают трудности. Таким образом, мы максимально снизили расходы, чтобы дотянуть до того момента, когда возобновятся гонки».