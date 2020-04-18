Даниил Квят: Я не привык к такой медленной жизни

Виталий Петров и Даниил Квят сделали неплохой подарок болельщикам: первый российский гонщик Формулы 1 и пилот AlphaTauri, выступающий в чемпионате сейчас, пообщались в режиме видеочата в Instagram как старые приятели, и это было по-своему любопытно.

Разумеется, в основном речь шла о том, чем Даниил занимается сейчас, в этот странный период затянувшихся каникул.

Про сорт здесь.

«Всё нормально, хотя я не привык к такой медленной жизни, – признался Квят, который находится в режиме самоизоляции в своей квартире в Монако. – Тренируюсь, насколько это возможно, бегаю по несколько раз в день, приобрёл эластичные эспандеры, различные грузы, боксёрская груша есть, с ней тоже работаю иногда.

Тут, в Монако, режим довольно жёсткий, выходить на улицу можно, но максимум на километр от дома, только в супермаркет или в аптеку. Очереди всегда большие, потому что можно только определённому числу людей заходить в супермаркет, и приходится ждать. Так что я закупаю продукты сразу дней на пять. А с 10 вечера до 6 утра из дома вообще нельзя выходить.

Уже хочется за руль! Был бы хотя бы картинг, но сейчас всё закрыто. Дома у меня есть только симулятор небольшой, и я играю в Gran Turismo, но моя приставка почему-то не подключается к интернету, там что-то работает неправильно. Поэтому гоняюсь против себя самого, каждый день стараюсь улучшить своё время на старом Нюрбургринге, на Северной петле.

Я всегда хотел выучить наизусть эту трассу, и мне потребовалось три дня, чтобы уже не думать о поворотах. В Gran Turismo есть машина Mercedes GT3, и мне кажется, что там за рулём неплохие ощущения, поребрики атаковать можно довольно реалистично.

К сожалению, у меня только приставка, а в квартире и так мало места, поэтому неохота заказывать PC, чтобы играть на симуляторе iRacing».

Когда Виталий спросил, нет ли у Даниила новостей о возможном начале сезона, гонщик AlphaTauri сказал: «Пока что Австрию не отменили, и надежда сейчас на то, что всё начнётся с австрийского этапа, но это зависит от того, как всё будет развиваться.

Я созванивался пару раз со своим гоночным инженером, но нам сейчас особо нечего обсуждать, мы можем говорить только об итогах тестов в Барселоне. Но уже думаем, что будем делать с машиной, если сезон начнётся с Австрии».

Болельщиков также интересовало мнение Даниила об Александере Элбоне и Пьере Гасли, двух его напарниках, с которыми в прошлом году он выступал в Toro Rosso.

«Нельзя сказать, что кто-то лучше, кто-то – хуже. Я давно знаю обоих, может быть, Гасли знаю чуть дольше, – ответил он. – С ним мы гонялись ещё картинге, в юниорских категориях. Элбон очень весёлый парень, любит пошутить, но атмосфера вполне расслабленная в обоих случаях, и это хорошо. Оба приятные парни».

Был задан и вопрос, какие дорожные машины Квят предпочитает.

«У меня есть Ferrari 488, очень быстрая машина, даже слишком. А на каждый день есть обычный Volkswagen, – весело рассказал Даниил. – Его не страшно поцарапать, припарковаться близко, хотя царапин на нём почти нет! Не боюсь поцарапать, поэтому, наверное, не царапаю!»