Суббота, 18 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортЕщё один футболиcт выступит в виртуальном Гран При Китая
Автоспорт

Ещё один футболиcт выступит в виртуальном Гран При Китая

AdminНет комментариев
Добавлено

Команда AlphaTauri объявила состав на виртуальный Гран При Китая, который пройдёт в это воскресенье.

Команду из Фаэнцы на виртуальной трассе в Шанхае представят участник молодёжной программы Red Bull Лиам Лоусон и нападающий футбольного клуба «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле.

Про сорт здесь.

Интересно, что Чиро станет уже вторым профессиональным футболистом, который выйдет на старт предстоящей гонки. Ранее в Red Bull Racing объявили, что вместе с Алексом Элбоном команду представит бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Читайте также:  Жак Вильнёв: Леклер не готов к роли лидера

Виртуальный Гран При Китая начнётся в воскресенье в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдёт на официальных каналах Формулы 1 в Youtube, Twitch и Facebook.

Источник:www.f1news.ru

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 + семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Перес: Современные машины – самые быстрые в истории

Леклер готов к гонкам без зрителей на трибунах

Andretti Autosport примет участие в серии Extreme E

IndyCar: Четвёртый этап iRacing Challenge пройдёт в Японии

Корреа и Сайнс выступят в виртуальной гонке

Закрыть