Ещё один футболиcт выступит в виртуальном Гран При Китая

Команда AlphaTauri объявила состав на виртуальный Гран При Китая, который пройдёт в это воскресенье.

Команду из Фаэнцы на виртуальной трассе в Шанхае представят участник молодёжной программы Red Bull Лиам Лоусон и нападающий футбольного клуба «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле.

Про сорт здесь.

Интересно, что Чиро станет уже вторым профессиональным футболистом, который выйдет на старт предстоящей гонки. Ранее в Red Bull Racing объявили, что вместе с Алексом Элбоном команду представит бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Виртуальный Гран При Китая начнётся в воскресенье в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдёт на официальных каналах Формулы 1 в Youtube, Twitch и Facebook.