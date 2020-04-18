Ян Магнуссен выиграл виртуальную «Гонку Легенд»

Ян Магнуссен, 46-летний отец Кевина Магнуссена, выиграл очередную виртуальную «Гонку Легенд», отбив все атаки Дженсона Баттона, хотя чемпион мира 2009 года атаковал датчанина весьма ожесточённым образом.

Гонка проходила на американской трассе в Лайм-Роке, её участники выступали на исторических машинах McLaren M23, при этом использовался симулятор rFactor 2.

Про сорт здесь.

Баттон стартовал с поула, но Магнуссену, начинавшему гонку из второго ряда, сразу удалось вырваться вперёд, после чего британец прессинговал его до самого клетчатого флага, но так и не смог обогнать.

После финиша Дженсон высоко оценил мастерство соперника, выступавшего в Формуле 1 ещё до того, как он в ней дебютировал: «Весёлая была гонка! Ян действовал просто великолепно, правильно располагая машину на трассе. В какой-то момент я пошёл в атаку по внутреннему радиусу в 1-м повороте, между машинами произошёл контакт, и мы фактически прошли тот поворот в дрифтовой манере. В общем, море удовольствия!»

Третью позицию долго удерживал ветеран IndyCar Тони Канаан, но на финальном круге откатился на пятое место, а на подиум поднялся Мика Сало, следом за ним линию финиша пересёк Эмануэле Пирро.