Леклер готов к гонкам без зрителей на трибунах

Всё идёт к тому, что сезон 2020 года стартует в июле, и первые гонки пройдут при пустых трибунах. В эфире радио BBC Шарль Леклер признал, что выступать без болельщиков будет странно, но он готов, если такое решение позволит начать чемпионат.

Шарль Леклер: «Я сейчас много тренируюсь на симуляторе и в тренажёрном зале, чтобы быть готовым в любой момент начать сезон. Гонки при пустых трибунах будут отличаться от тех, к которым мы привыкли, но в нынешней ситуации безопасность и здоровье на первом месте. Мы хотим как можно раньше начать сезон, но в безопасных условиях. Думаю, будет лучше, если на трибунах не будет болельщиков, хотя гонщики всегда чувствуют их поддержку.

Про сорт здесь.

Я помню, как в прошлом году в Монце физически ощущал поддержку болельщиков. Думаю, она даже помогла нам победить в тот уик-энд. Для любого гонщика поддержка на трибунах важна, но, к сожалению, в нынешней ситуации, провести первые гонки со зрителями будет невозможно. Вероятно, нам придётся начать без болельщиков».