Марко: Гонка возможна при соблюдении ограничений

Хельмут Марко прокомментировал возможность проведения Гран При Австрии 3-5 июля. Консультант концерна Red Bull по автоспорту считает, что гонка в Шпильберге будет обладать огромным рекламным эффектом.

Хельмут Марко: «Если и думать о проведении гонки в обозримом будущем, то только при соблюдении самых строгих ограничений. Мы должны или каждые четыре дня проходить тесты на коронавирус, или 14 дней соблюдать карантин.

Про сорт здесь.

Гонка в Австрии станет первым крупным спортивным событием, которое не будет виртуальным, поэтому внимание к нему будет соответствующее. Этап будет иметь огромное значение для Формулы 1, ведь фотографии из Шпильберга облетят весь мир, что принесёт неоценимый рекламный эффект».