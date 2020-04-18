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Автоспорт

Марко: Гонка возможна при соблюдении ограничений

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Хельмут Марко прокомментировал возможность проведения Гран При Австрии 3-5 июля. Консультант концерна Red Bull по автоспорту считает, что гонка в Шпильберге будет обладать огромным рекламным эффектом.

Хельмут Марко: «Если и думать о проведении гонки в обозримом будущем, то только при соблюдении самых строгих ограничений. Мы должны или каждые четыре дня проходить тесты на коронавирус, или 14 дней соблюдать карантин.

Про сорт здесь.

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Гонка в Австрии станет первым крупным спортивным событием, которое не будет виртуальным, поэтому внимание к нему будет соответствующее. Этап будет иметь огромное значение для Формулы 1, ведь фотографии из Шпильберга облетят весь мир, что принесёт неоценимый рекламный эффект».

Источник:www.f1news.ru

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