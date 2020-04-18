Перес: Современные машины – самые быстрые в истории

Серхио Перес считает нынешнее поколение машин самым быстрым в истории Формулы 1. Гонщик Racing Point уверен, что в этом году на трассах чемпионата будут побиты многие рекорды скорости.

Серхио Перес: «Мы пилотируем самые быстрые машины в истории Формулы 1. Вы просто не представляете, насколько высокие скорости мы развиваем в быстрых поворотах. Их даже сравнивать нельзя с тем, что было в прошлые годы.

Про сорт здесь.

В квалификационном режиме скорости будут потрясающими. Мы собираемся побить рекорды кругов на всех трассах, поскольку нынешнее поколение машин просто лучшее».

Мексиканский гонщик высоко оценивает потенциал своей команды: «В один из дней тестов я позвонил Отмару (Сафнауэру, руководителю команды) и Тому (Маккалоу, главному гоночному инженеру) и сказал им: «Знаете, впервые в истории команды у нас конкурентоспособная машина».

Конечно, мы не знаем, насколько именно конкурентоспособна RP20, но та информация, которая у нас уже есть, обнадёживает. Поэтому отмена этапа в Мельбурне, после всей проделанной подготовительной работы, получилась для нас очень болезненной. Однако сейчас болезненное время для всех. Нам нужно сохранять единство».