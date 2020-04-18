По примеру Mercedes, в Renault тоже придумали раскраску

Мы писали про набор раскрасок, выпущенный ещё в конце марта командой Mercedes, чтобы болельщиком и их детям было чем заняться в условиях карантина или самоизоляции.

Неделю назад этому примеру последовали в Формуле E, а теперь эстафету приняла команда Renault F1, опубликовав на своей странице в Twitter шаблон с изображением гоночных перчаток.

Про сорт здесь.

Комментарий к нему такой: «Играем дома. На этой неделе займёмся разработкой дизайна и раскраской гоночных перчаток! Сохраните этот шаблон, проявите творческий подход и шлите нам ваши творения, а мы их потом опубликуем!»

Будет ли продолжение, и когда появятся новые раскраски, не сообщается, но, судя по первой реакции болельщиков, предложение Renault было воспринято вполне позитивно.