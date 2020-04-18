Вольфф купил акции Aston Martin, но останется в Mercedes

Тото Вольфф приобрёл долю в компании Aston Martin, заплатив за неё 37 миллионов фунтов стерлингов, однако при этом намерен остаться руководителем команды Mercedes.

По информации Daily Mail, представитель Вольффа это подтвердил, следовательно, велика вероятность, что Льюис Хэмилтон согласится продлить контракт и тоже останется в чемпионской команде. Лондонская газета также пишет, что доля акций, которую приобрёл Вольфф, равняется 4,77%, однако сделка будет окончательно оформлена только на следующей неделе.

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«Это финансовая инвестиция, – заявил представитель австрийского менеджера. – Сделка не отразится на сотрудничестве Тото с Mercedes и его руководящих ролях в этой команде».

Можно ожидать, что это заявление положит конец многочисленным слухам, появившимся после приобретения Лоуренсом Строллом контроля над компанией Aston Martin: поскольку его связывают с Вольффом дружеские и деловые отношения, пошли разговоры о том, что австриец может возглавить заводскую команду Aston Martin, которая появится в Формуле 1 в 2021 году после переименования Racing Point.

Это допускали некоторые эксперты и даже такой информированный человек, как Берни Экклстоун, бывший глава менеджмента чемпионата. Тот факт, что в марте Вольфф не принял участие в важном совещании руководителей команд Формулы 1, поскольку в это время возвращался из Австралии после отменённого Гран При вместе со Строллом, лишь подогрел такие слухи.

Кроме того, отмечается, что, поскольку Вольффу также принадлежит 30% команды Mercedes, то возникает конфликт интересов, хотя он инвестировал средства в Aston Martin с одобрения совета директоров концерна Daimler.