Эстебан Окон: Жаль, что Алонсо ушёл из Формулы 1

Эстебан Окон сожалеет, что такой гонщик, как Фернандо Алонсо, расстался с Формулой 1. Молодой француз сражался на трассах с двукратным чемпионом мира в 2017 году, когда выступал за команду Force India, а Алонсо сотрудничал с McLaren.

Это был последний сезон, когда на машинах, построенных в Уокинге, стояли силовые установки Honda, тогда ещё не отличавшиеся ни эффективностью, ни надёжностью, и Фернандо был вынужден бороться за позиции в середине пелотона. Но Окон с удовольствием вспоминает те времена.

Про сорт здесь.

«В 2017 году у нас не раз происходили дуэли на трассе, – рассказал гонщик Renault в интервью Le Mag Sport Auto. – Он действует очень аккуратно, и с ним вполне можно бороться за позиции. Борется он жёстко, но всегда проявляет уважение к сопернику. С ним приятно сражаться, и жаль, что он ушёл из Формулы 1».

В этом сезоне Окон возвращается в чемпионат после года на скамейке запасных в роли резервного гонщика Mercedes. В Renault Эстебан стал новым напарником Даниэля Риккардо, но пока затрудняется строить какие-либо прогнозы: «Я пока не знаю, слишком рано что-то говорить. Понятно, что на предсезонных тестах мы показывали примерно одинаковые результаты, разница была минимальной.

Но с таким парнем, как Даниэль, приятно работать, ведь на его счету семь побед в Гран При – значит, я смогу проверить, на что я способен в сравнении с одним из лучших гонщиков, и сразу станет понятно, в чём мне нужно прибавить. Надеюсь, в будущем я тоже смогу добиться успехов».