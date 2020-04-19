Ferrari увеличивает объём помощи в борьбе с пандемией

Руководство компании Ferrari приняло ряд решений, направленных на расширение программы помощи итальянской системе здравоохранения в борьбе с пандемией Covid-19. На эти цели дополнительно выделяется 2 млн. евро, которые пойдут на финансирование конкретных нужд, имеющихся у таких муниципалитетов, как Маранелло, Фьорано и Формиджине.

В частности, будут приобретены комплекты диагностического оборудования и необходимые расходные материалы для проведения экспресс-тестов на коронавирус для поликлиники Модены и двух других госпиталей, расположенных на территории региона Эмилья-Романья.

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Также департаменту здравоохранения Модены передан ещё один автомобиль скорой помощи, который будет использоваться местной волонтёрской организацией AVAP, активно помогающей профессиональным медикам.

Для школ трёх городов региона приобретается компьютерное оборудование: ноутбуки, планшеты и другие устройства, позволяющие наладить систему обучения в режиме онлайн. А в Маранелло Ferrari также оплачивает питание семьям, оказавшимся в тяжёлой экономической ситуации.

В ближайшие недели руководство компании объявит о новых инициативах, направленных на поддержку региона. Финансирование программы помощи осуществляется через фонд, в который поступают средства, перечисленные президентом, исполнительным директором и членами правления Ferrari, пожертвовавшими на эти цели 25% своих зарплат за девять месяцев, с апреля по декабрь 2020 года.