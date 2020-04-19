Формула E: Гюнтер стал победителем виртуальной гонки

Гонщик команды BMW Макс Гюнтер выиграл так называемую тестовую гонку виртуальной серии Home Challenge, чему способствовал тот факт, что в Монако он стартовал с поула, до этого выиграв и квалификацию.

Буквально по пятам его преследовал Стоффель Вандорн (Mercedes), начинавший гонку со второй позиции, а за третье место схватку вели Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah) с Андре Лоттерером (Porsche), и француз из неё вышел победителем.

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Но Лоттерер не собирался с этим мириться и через какое-то время ринулся в атаку, в весьма жёсткой манере отыграв позицию, тогда как Вернь откатился на 5-е место, пропустив вперёд ещё и Ника Кэссиди. На этом неприятности действующего чемпиона Формулы E на закончились, вскоре Нико Мюллер (Dragon) оттеснил его на шестую позицию.

На последнем круге Вандорн попытался сократить отставание от Гюнтера, но немецкий гонщик продолжал ехать очень быстро, не оставив сопернику ни шанса. Стоффель пересёк линию финиша, уступив победителю семь десятых. Лоттерер финишировал третьим.

Подчеркнём, что это была лишь тестовая гонка, а первый «настоящий» этап виртуальной серии пройдёт в следующую субботу, 25 апреля.