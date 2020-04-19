Хэмилтон примет участие в глобальном телемарафоне

Льюис Хэмилтон, Дэвид Бекхем и его супруга Виктория присоединились к инициативе Together At Home («Вместе дома»), направленной на поддержку медперсонала, который ведёт борьбу с коронавирусом.

В этом проекте также участвуют десятки других мировых знаменитостей, в том числе Элтон Джон, Пол Маккартни, музыканты групп The Rolling Stones и The Killers, Андреа Бочелли, Энни Леннокс, Селин Дион, Шерил Кроу, Стиви Уандер и Дзуккеро. Куратором программы стала Леди Гага.

Про сорт здесь.

В субботу вечером все они примут участие в специальном телемарафоне, который будет транслироваться американскими телеканалами ABC и NBC, а также на многих крупных стриминговых платформах и в социальных сетях. В частности, программа будет нацелена на объяснение необходимости придерживаться строгих ограничений, введённых в разных странах мира, чтобы сдержать распространение опаснейшего заболевания.

Ожидается, что Хэмилтон и Бекхем выступят с обращением, чтобы выразить поддержку и медикам, которые самоотверженно сражаются с пандемией, и миллионам людей, находящимся на самоизоляции и на карантине.