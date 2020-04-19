Хорнер: Liberty окажет командам финансовую поддержку

Кристиан Хорнер полагает, что перспектива потерять какую-либо из команд Формулы 1 стала бы настолько серьёзным ударом для владельцев чемпионата, что они будут вынуждены принимать срочные экономические меры.

Из-за пандемии коронавируса и её последствий начало сезона откладывается на неопределённое время, уже отменены или перенесены девять Гран При, и нельзя исключать, что такая же участь постигнет ещё какие-то гонки. Небольшие частные команды страдают от этого гораздо сильнее, чем крупные, и звучат опасения, что кто-то из них может просто обанкротиться.

Про сорт здесь.

Однако руководитель Red Bull Racing считает, что в этой ситуации Liberty Media придётся вмешаться: «Всё это может стать колоссальным ударом, и в этой ситуации промоутеру придётся принимать решение.

Это их бизнес, им придётся решать, как действовать, чтобы спасти такие команды, ведь Liberty, чтобы проводить гонки, нужны команды. Эти люди сделают всё возможное, чтобы гарантировать участие всех десяти команд в чемпионате в следующем году.

Полагаю, чтобы защитить собственный бизнес, они окажут содействие, т.е. выплатят деньги, чтобы обеспечить, что эти команды выйдут на старт в 2020 году».