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Автоспорт

Льюис Хэмилтон: Мужество медиков не будет забыто

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Вчера мы писали о том, что Льюис Хэмилтон примет участие в глобальном телемарафоне Together At Home, проведённом по инициативе Всемирной организации здравоохранения и движения Global Citizen.

Шестикратный чемпион мира произнёс короткое обращение, прозвучавшее среди множества других выступлений мировых знаменитостей, звёзд шоу-бизнеса, музыки, кинематографа и спорта.

Про сорт здесь.

Льюис Хэмилтон: «Сейчас во всех странах мира врачи, медсёстры и многие другие медики рискуют своими жизнями ради того, чтобы обезопасить нас. Это отважные, но скромные люди, и их мужество не будет забыто.

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В Милане, в одном из тех городов, которые больше всего пострадали от пандемии Covid-19, есть настоящие герои, например, доктор Мария-Луиза из госпиталя Святого Рафаэля.

Я не теряю надежды на то, что если мы все объединим усилия, мы сможем одолеть эту болезнь».

В ходе многочасового благотворительного марафона, куратором которого была Леди Гага, по предварительным данным собрано почти $128 млн.

Источник:www.f1news.ru

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