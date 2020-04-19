NASCAR может стать первой серией, возобновившей гонки

Организаторы американской кузовной серии NASCAR заявили, что гонки могут возобновиться уже через месяц, но будут проходить без зрителей, хотя сегодня было официально объявлено о переносе этапа на овальном автодроме в Мартинсвилле, штат Вирджиния, запланированного на 9 мая.

«Наше намерение остаётся неизменным, мы хотим провести 36 гонок, – говорится в официальном заявлении NASCAR. – Возможное возобновление гонок без зрителей произойдёт в мае, решение о дате и месте будет принято позже.

Про сорт здесь.

Здоровье и безопасность участников чемпионата, сотрудников команд, болельщиков и населения тех территорий, где проходят гонки, остаётся важнейшим приоритетом.

В процессе оценки возможных вариантов календаря мы продолжим консультации с экспертами в области здравоохранения, а также с представителями властей разных уровней, от местных до федеральных».

Формально следующим пока значится этап в Шарлотте, запланированный на 16 мая, и если его удастся провести, то это будет пятая гонка сезона, поскольку первые четыре прошли ещё до введения ограничений, связанных с пандемией.

В IndyCar, другом американском чемпионате, не планируют проводить гонок до июня, при этом Эдди Госсидж, президент техасского автодрома, где должен пройти этап Genesys 600, уже заявил, что не собирается проводить его без зрителей.