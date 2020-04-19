Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран При Китая

Интерес к Гран При Китая, третьему этапу кибертурнира Esports Virtual Grand Prix, организованного Формулой 1 в отсутствие реальных гонок, был немалый. В том числе из-за того, что в виртуальных гонках дебютировал Карлос Сайнс, поэтому в нём приняло участие уже семь гонщиков чемпионата мира.

Квалификацию на шанхайском автодроме выиграл Шарль Леклер, второй результат показал Джордж Расселл, но был оштрафован, поэтому со второй позиции стартовал Александер Элбон, с третьей – Луи Делетраз, гонщик Формулы 2.

Про сорт здесь.

Опытному сим-рейсеру Ландо Норрису опять не повезло, из-за каких-то технический проблем он не смог принять участие ни в квалификации, ни в гонке – к всеобщему сожалению.

Старт прошёл без особых сложностей, Леклер сохранил лидерство, его преследовал Элбон; Расселл, стартовавший 4-м, потерял несколько позиций, поэтому на третье место прорвался тест-пилот Renault Гуан Ю Чжоу, а четвёртым ехал Эстебан Гутьеррес, выполняющий такую же роль в Mercedes-AMG F1.

К сожалению, на первом же круге Сайнс не удержал машину на трассе, врезался в отбойник, хотя и продолжил гонку на 16-й позиции.

Вандорн вскоре опередил Гутьерреса, своего напарника, и вышел на 4-е место.

Леклер тем временем наращивал отрыв, поскольку сохранил лидерство, но его активно преследовал Элбон.

Расселл, недовольный штрафом, первым отправился на пит-стоп, надеясь отыграться за счёт тактики, и вернулся на трассу только 17-м.

На 5-м круге в боксы свернул и Элбон, рассчитывая в дальнейшем опередить Леклера за счёт «подрезки», поэтому на вторую позицию переместилась машина Renault, которую пилотировал Гуан Ю Чжоу.

Вскоре Леклер тоже поехал на пит-стоп, и гонку ненадолго возглавил Джимми Бродбент, известный сим-рейсер. Это был седьмой из 28 кругов дистанции, и к этому моменту Карлос Сайнс пробился на 3-ю позицию, а ещё через пару кругов ехал уже вторым.

Леклер после визита в боксы вернулся на трассу на 7-й позиции, но лишь позади Элбона, успешно реализовавшего тактику более раннего пит-стопа.

На 9-м круге гонщик Ferrari почти догнал соперника из Red Bull Racing, но пилотировал настолько агрессивно, что периодически оказывался за пределами трассы, хотя и без особых последствий. К 12-му кругу Шарль всё-таки вышел вперёд, причём за счёт весьма жёсткого манёвра, и ехал на второй позиции, а лидировал в тот момент Карлос Сайнс.

Расселл по ходу гонки получил ещё один штраф, потерял несколько позиций, вконец разозлился и начал вновь пробиваться вперёд, действуя весьма агрессивно, буквально расталкивая соперников. К 15-му кругу он ехал уже на 6-й позиции.

На этой стадии гонки Леклер вновь вышел в лидеры и оторвался от Элбона примерно на секунду, но гонщика Red Bull Racing преследовал Вандорн, однако на 17-м круге представителя Mercedes опередил Гуан Ю Чжоу. Понятно, что в реальной Формуле 1 Renault сложно тягаться с Mercedes, но в виртуальных гонках все машины настроены одинаково.

На 19-м и 20-м кругах очень интересная схватка шла между Джовинацци и Лайамом Лоусоном, гонщиком Ф3, которые вели борьбу за 8-ю позицию. Молодой британец активно теснил итальянского пилота Alfa Romeo, но тот не собирался сдаваться и смог остаться впереди, хотя для этого ему пришлось прибегать к силовым приёмам.

На 22-м круге Вандорну удалось опередить Гуан Ю Чжоу и вернуться в первую тройку, однако незадолго до финиша китайский гонщик всё-таки отыгрался и в итоге поднялся на подиум. А Вандорн не смог удержаться даже на 4-м месте и пропустил вперёд сердитого Джорджа Расселла, что стало для пилота Williams некоторым утешением, хотя он явно рассчитывал на более высокий результат.

Победа в виртуальном Гран При Китая заслуженно досталась Шарлю Леклеру, Элбон финишировал вторым, проиграв гонщику Ferrari 2,5 секунды.

«Бог мой, я совершенно взмок! – признался Шарль после гонки. – Напряжённая была гонка, очень напряжённая. Борьба идёт по-настоящему серьёзная, на пределе, и это здорово, мне нравится».

Если говорить о других представителях Формулы 1, как бывших, так и действующих, то Стоффель Вандорн финишировал 5-м, Эстебан Гутьеррес – 6-м, Николас Латифи занял 9-е место, Карлос Сайнс – 10-е, что можно считать вполне нормальным результатом для дебютанта виртуальных гонок.

Следующий этап серии Esports Virtual Grand Prix пройдёт через две недели.