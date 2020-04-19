Валттери Боттас: Надо пользоваться моментом

Валттери Боттас проводит вынужденные каникулы в Финляндии, где у него просторный дом, расположенный в лесу на самом берегу озера недалеко от его родного городка Настола.

Но времени финский гонщик Mercedes зря не теряет, интенсивно тренируется и находит для себя разнообразные занятия.

Про сорт здесь.

«Я тренируюсь более чем активно, поэтому могу поддерживать хорошую форму, – поделился Валттери в ходе интервью телеканалу С More Sports. – Очень редко бывают такие моменты, когда в течение долгого времени не надо путешествовать, когда нет гонок, так что надо этим пользоваться.

Но я даже здесь немного гоняю на всём, на чём можно, в основном на велосипеде, по графику у меня четыре тренировки каждый день. Ничего не поделаешь, остаётся только ждать, когда можно будет снова проводить гонки, поэтому сейчас надо пытаться максимально эффективно использовать это время».