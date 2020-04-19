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Автоспорт

Ушёл из жизни отец Роберта Шварцмана

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Ушёл из жизни Михаил Романович Шварцман, отец Роберта Шварцмана, одного из наиболее перспективных российских гонщиков.

«Ушёл из жизни Михаил Шварцман, отец нашего пилота Роберта Шварцмана, – говорится в заявлении SMP Racing. – Мы выражаем соболезнования Роберту и всей его семье и сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь Роберту справиться с этой утратой».

Про сорт здесь.

Михаил Шварцман был успешным предпринимателем, при этом все силы и средства он вкладывал в карьеру сына, считая это главным делом жизни. Уже сейчас можно сказать, что ему удалось очень многое: Роберт стал участником программы SMP Racing, слушателем Гоночной академии Ferrari, а в прошлом году выиграл титул в Ф3, после чего перешёл в Формулу 2.

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F1News.ru выражает искренние соболезнования Роберту Шварцману, его родным и близким.

Источник:www.f1news.ru

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