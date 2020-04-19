Ушёл из жизни отец Роберта Шварцмана

Ушёл из жизни Михаил Романович Шварцман, отец Роберта Шварцмана, одного из наиболее перспективных российских гонщиков.

«Ушёл из жизни Михаил Шварцман, отец нашего пилота Роберта Шварцмана, – говорится в заявлении SMP Racing. – Мы выражаем соболезнования Роберту и всей его семье и сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь Роберту справиться с этой утратой».

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Михаил Шварцман был успешным предпринимателем, при этом все силы и средства он вкладывал в карьеру сына, считая это главным делом жизни. Уже сейчас можно сказать, что ему удалось очень многое: Роберт стал участником программы SMP Racing, слушателем Гоночной академии Ferrari, а в прошлом году выиграл титул в Ф3, после чего перешёл в Формулу 2.

F1News.ru выражает искренние соболезнования Роберту Шварцману, его родным и близким.