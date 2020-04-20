Андреас Зайдль: Возвращение McLaren откладывается

В McLaren рассчитывали на прогресс и в этом году, и после смены регламента в следующем сезоне, но из-за эпидемии переход на новые правила отложен. База команды в Уокинге закрыта, перспективные проекты остановлены, в этом году серьёзных доработок машины не будет, так что прогресс откладывается на неопределённый срок.

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль комментировал ситуацию из своего домашнего офиса в Баварии…

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Андреас Зайдль: «Мы всегда поддерживали переход на новый регламент в надежде, что это поможет нам сделать большой шаг вперёд. Сейчас для экономии средств этот переход отложили на год, что повлияет на результаты и задержит наше возвращение в группу лидеров.

У нас приостановлены многие инфраструктурные проекты, в частности – строительство новой аэродинамической трубы, создание нового симулятора.

Отставание от топ-команд связано не только с меньшим бюджетом и толкованием правил. Они впереди потому, что лучше справились со своей работой. И именно на этом, на повышении эффективности нашей работы, нам нужно сосредоточиться, шаг за шагом двигаясь вперёд, отрабатывая каждую задачу.

В следующем году мы перейдём на силовые установки Mercedes, но и эта работа сейчас остановлена из-за того, что наши с Mercedes базы закрыты. Мы сможем продолжить эту работу только после окончания вынужденного перерыва – и под внимательным контролем FIA. Они будут следить за интеграцией силовой установки в шасси. Понятно, что мы сможем изменить только то, что абсолютно необходимо для интеграции. В FIA гарантируют, что мы не коснемся каких-либо других областей, способных увеличить эффективность нашей машины».