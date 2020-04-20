Даниил Квят: Я люблю быстрые повороты

Мы рассказывали про вчерашний видеочат, участвовать в котором Виталий Петров, первый российский гонщик Формулы 1, пригласил Даниила Квята, выступающего за команду AlphaTauri. Среди прочих вопросов был и такой: какие трассы Даниил любит, и на что было бы похоже гоночное кольцо, если бы он сам разрабатывал его конфигурацию.

«Я вообще люблю быстрые повороты, поэтому первый сектор был бы такой, как в Сузуке или как в Сильверстоуне – что-то в этом роде, – ответил Даниил. – Примерно так сделали в Остине. Я бы тоже сделал очень быстрые шиканы, скоростные повороты, а потом очень длинную прямую, в конце которой надо сильно тормозить, чтобы можно было бороться на трассе.

Про сорт здесь.

А потом бы следовала более медленная часть – в общем, примерно так».

Виталий, вспоминая свои три сезона в Формуле 1 и три Гран При Японии, добавил: «Пока не проедешь по Сузуке, не поймёшь, что такое первый сектор этой трассы».

«Да, или даже по Сильверстоуну, – продолжил Даниил. – Когда мы идём по трассе, то поворот Copse вроде бы кажется узким, но на современных машинах Формулы 1 мы его проезжаем на полном газу, скорость там действительно впечатляет. И прижимная сила чувствуется, ведь затем идёт связка Maggots-Becketts, и если дует встречный ветер, её можно проехать ещё быстрее».