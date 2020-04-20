Ханс-Йоахим Штук: Гонки без зрителей никому не нужны

В Формуле 1 не исключают, что первые гонки сезона, когда бы он ни начался, могут пройти без зрителей, но Ханс-Йоахим Штук, выступавший в чемпионате во второй половине 70-х, считает, что это не выход.

«Сейчас самым правильным было бы вообще отменить сезон, потому что гонки без зрителей никому не нужны, – заявил он. – Без них это не имеет смысла, автоспорт создан для болельщиков».

Про сорт здесь.

69-летний ветеран автоспорта обратил внимание и на другие проблемы, возникшие из-за пандемии: «На гонки люди должны съезжаться со всей Европы. Но как быть с действующими ограничениями на передвижение? По-моему, всё это слишком сложно.

Время, которое неожиданно появилось, лучше было бы использовать для проведения переговоров о новых правилах Формулы 1 и снижении расходов. Гонки сейчас отошли на второй план, так давайте же максимально качественно подготовимся к 2021 году.

В Liberty Media сейчас ориентированы исключительно на решение маркетинговых задач, и я не уверен, что они правильно оценивают спортивную сторону дела…»