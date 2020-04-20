IndyCar: Вторая победа Пажено в виртуальных гонках

Симон Пажено одержал вторую победу в виртуальных гонках, накануне выиграв этап Firestone 175, проходивший на японском овальном автодроме в Мотеги.

До самого финиша его прессинговал Скотт Диксон, четырёхкратный чемпион IndyCar, но в итоге занял второе место, а третье досталось Уиллу Пауэру, напарнику Пажено по команде Penske.

Про сорт здесь.

«Сегодня многое зависело от умения беречь резину, мы вновь применили правильную тактику, – сказал победитель гонки, для которого это уже второй подобный успех на виртуальных «овалах». – И всё-таки гонка была немного сумасшедшей!

Мне нравится, что ты соревнуешься с теми же самыми парнями, что и в обычных гонках, и все совершают на трассе такие же манёвры, что и в реальной жизни. Если уж мы сейчас не гоняемся, то будем каждый уик-энд делать это онлайн, мне это доставляет удовольствие. Однозначно, ближе к финишу уровень адреналина зашкаливает!»

Пажено стартовал девятым (всего было 33 участника), но нужно отметить, что с поула гонку начинал Роберт Уиккенс, гонщик Arrow McLaren SP, который проходит длительный период реабилитации после тяжёлых травм, полученных в августе 2018 года на овальном автодроме в Поконо, и поэтому вынужденный пользоваться симулятором с ручным управлением. Но это не мешает ему показывать хорошие скорости на виртуальных трассах – в итоге канадец финишировал на достойном пятом месте.

После первой трети дистанции, состоявшей из 36 кругов, в лидеры после первой волны пит-стопов вышел Пауэр и довольно долго возглавлял гонку, но ему приходилось сдерживать атаки Диксона, выступающего за команду Ganassi Racing.

Когда пришло время снова ехать в боксы, на первую позицию выдвинулся Джозеф Ньюгарден, хотя действующий чемпион IndyCar возглавлял гонку лишь на протяжении четырёх кругов, после чего тоже отправился на второй пит-стоп.

До финиша оставалось лишь 13 кругов, когда Пауэр, Пажено и Скотт Маклафлин, ещё один представитель Penske, затеяли спор за победу. Но Пауэр и его австралийский напарник действовали излишне агрессивно, поэтому между их машинами произошло столкновение, после чего машина Маклафлина врезалась в барьеры. Пауэр смог продолжить гонку, хотя и на повреждённой машине, но обороняться от атак Диксона был не в состоянии.

Диксон попытался догнать Пажено и на последнем круге предпринял атаку, но француз всё-таки финишировал первым с минимальным преимуществом. Четвёртое место занял Маркус Эрикссон, бывший гонщик Формулы 1, ныне выступающий в IndyCar за Ganassi Racing.

Следующий, пятый этап виртуальной серии iRacing Challenge пройдёт через неделю, а завершится она 2 мая на «трассе мечты», которая в реальности не входит в календарь IndyCar.