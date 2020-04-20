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Автоспорт

Марко: Гонка в Австрии будет иметь огромный эффект

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Предполагается, что сезон 2020 года стартует 5 июля в Шпильберге, на следующей неделе в среду пройдёт вторая гонка, а потом две или три гонки в Сильверстоуне. В интервью Der Standart консультант Red Bull Хельмут Марко с оптимизмом говорил о своих ожиданиях от начала сезона…

Хельмут Марко: «Сейчас в руководстве Формулы 1 составляют список условий, позволяющих начать сезон. Речь идёт о гонках без зрителей, все мы надеемся, что так и получится. Шанс очень высокие».

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Про сорт здесь.

Концепция минимального влияния Формулы 1 на эпидемиологическую обстановку в стране предусматривает комплекс мер по сокращению контактов. Прежде всего, будет ограничено число прибывающих в Австрию – команды приедут без гостей, сотрудников рекламных служб и пиарщиков – только основным составом интересов и механиков, занятых обслуживанием машин. Чартерные рейсы команд приземлятся на аэродроме, непосредственно примыкающем к трассе, все будут жить в специально выделенных ближайших гостиницах. Меры строгие, но позволяющие начать сезон и двигаться дальше.

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Хельмут Марко: «Каждый, кто приедет на Гран При, должен перед этим сдать тест на коронавирус или пройти двухнедельный карантин, но и это вполне возможно при соответствующем планировании.

Пока не решен вопрос с допуском журналистов, но основное внимание уделяется показу Гран При в сети и по телевидению. Это будет первое крупное международное спортивное событие после начала эпидемии, имеющее огромный рекламный эффект и демонстрирующее эффективность работы правительства Австрии».

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Источник:www.f1news.ru

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