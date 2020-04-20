Штайнер: Джин Хаас хочет довести сезон до конца

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер о вынужденной паузе, надеждах на сезон и сомнениях в будущем команды…

Гюнтер Штайнер: «Жизнь изменилась. Сейчас я работаю дома, мы больше не путешествуем. По известным причинам, никто из нас больше не путешествует. Но я занят поиском решений, пытаюсь найти для нас возможность выжить. В наше время это непросто – никто не знает, что будет дальше.

Про сорт здесь.

Никому не нравится получать известия об увольнении, пусть даже временном. К счастью, большинство наших сотрудников понимают, почему мы вынуждены принимать такие меры. Это не для того, чтобы их сократить, мы заботимся о том, чтобы в будущем у них была работа. Содержание команды стоит недёшево, но мы не пытаемся сэкономить. Мы делаем всё, чтобы сохранить для всех нас эту работу.

Гонки отменяются одна за другой, что очень вредит нашему бизнесу. Источники наших доходов ограничены, а по счетам приходится платить. В FOM пытаются помочь, но мы не знаем, вернёмся ли в гонки. Лично я думаю, что вернёмся, но всегда нужно рассматривать худший сценарий.

Есть вариант, при котором мы не проведём гонок в этом году, а когда нет гонок, то нет и доходов. Есть риск, что команда уже не вернётся в гонки. Я бы не назвал его высоким, но сейчас нельзя быть ни в чём уверенным.

Важно точно понимать, что мы делаем, и надеяться на скорейшее возвращение в гонки. Нужно постараться сделать всю эту ситуацию позитивной. Все десять команд, FIA и FOM сейчас работают над этим.

Как и все мы, Джин Хаас тоже не знает, что нас ждёт и будут ли в этом году гонки. Он готов подождать, но, как любой бизнесмен, не может ждать вечно. Будем надеяться, что в ближайшие месяцы мы получим лучшее представление о том, что впереди. Надеюсь, ситуация не останется столь нестабильной, как сегодня.

В этом никто не виноват, так сложились обстоятельства. Пока Джин сохраняет спокойствие, но в какой-то момент ему предстоит принять решение. Сейчас его желание – довести сезон до конца. Мы сказали об этом сотрудникам.

Наша команда прошла через сложные испытания. У нас меньше штат, чем у соперников, мы работали в более сложных условиях, чем топ-команды – у них на каждую задачу два человека, а у нас только один. Но это то, что у нас есть. И мы можем справиться. Да, будет непросто, но кому сейчас легко? Мы делаем все возможное. Надеюсь, у нас получится даже лучше, чем у более многочисленных команд.

Всем командам придётся менять подход. Если за шесть месяцев мы проведём 15 гонок – это будет адская работа. Никто не сможет готовить новинки. В таких условиях важно не допускать ошибок, а любые обновления – это риск потратить время и деньги на выяснение, что именно у вас пошло не так, когда остальные работают на результат.

Этот кризис даёт нам хороший шанс всё изменить. Мы должны это сделать, чтобы наш спорт выжил. Будет неправильно, если в нём останутся только три сильнейших команды. Когда в McLaren и Renault говорят о необходимости сокращения бюджета, это кое-что значит. Это производители. Крупные компании. Они понимают, куда движется мир, и знают, не могут продолжать в том же духе.

Формула 1 изменится. Я надеюсь на лучшее. Я надеюсь, что в чемпионате останутся десять команд и все они смогут бороться за подиум. Звучит слишком оптимистично, но если мы увеличим число претендентов на подиум хотя бы до пяти команд, уже будет здорово.

Надеюсь, в итоге мы вернёмся к ситуации, когда чемпионом становится не та команда, у которой толще кошелёк, а та, которая лучше работает. Я надеюсь, что этот кризис поможет сделать шаг в правильном направлении, но не знаю, произойдёт ли это на самом деле».