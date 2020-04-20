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Автоспорт

Суд не поддержал апелляцию Мальи

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Британский суд не поддержал апелляцию Виджея Мальи на решение об его экстрадиции в Индию. Теперь у бывшего создателя и руководителя команды Force India есть две недели, чтобы обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

Судебный процесс против Виджея Мальи был начат по просьбе индийской стороны, где за ним числятся долги, приближающиеся к миллиарду фунтов стерлингов, связанные с авиакомпанией Kingfisher, обанкротившейся в 2012 году.

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Про сорт здесь.

С 2016 года предприниматель постоянно проживает в Великобритании, не имея возможности покинуть территорию Соединённого Королевства.

Источник:www.f1news.ru

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