Суд не поддержал апелляцию Мальи

Британский суд не поддержал апелляцию Виджея Мальи на решение об его экстрадиции в Индию. Теперь у бывшего создателя и руководителя команды Force India есть две недели, чтобы обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

Судебный процесс против Виджея Мальи был начат по просьбе индийской стороны, где за ним числятся долги, приближающиеся к миллиарду фунтов стерлингов, связанные с авиакомпанией Kingfisher, обанкротившейся в 2012 году.

Про сорт здесь.

С 2016 года предприниматель постоянно проживает в Великобритании, не имея возможности покинуть территорию Соединённого Королевства.