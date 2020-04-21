Джордан: Хэмилтон может стать величайшим гонщиком

Бывший руководитель собственной команды Эдди Джордан всегда считал Алена Проста лучшим из гонщиков, которых он видел, но теперь готов пересмотреть свою позицию.

Эдди Джордан: «Меня часто спрашивают о том, кто был лучшим в моей команде. При этом мы обсуждаем Френтцена, Физикеллу, Баррикелло, Ирвайна и Алези, и от меня ждут, что я назову Михаэля Шумахера. Но есть небольшая проблема.

Про сорт здесь.

Я завязал с карьерой пилота в 1982-м, взял молодого гонщика, привёз его в Макао и позволил дебютировать в Формуле 3, а на следующий год он выиграл эту гонку. Он изменил своё имя, в Формуле 1 мы знали его, как Айртона Сенну. Люди не помнят, что Сенна начинал со мной, как и Деймон Хилл. И если собрать их вместе и попросить меня назвать лучшего, то я признаю, что у Михаэля был выдающийся талант, но и у Айртона тоже. И выбрать из этих двоих очень сложно.

Лучшим гонщиком за последние тридцать лет я всегда считал Алена Проста, но есть ощущение, что Льюис Хэмилтон поднялся на тот же уровень. Да, он выступает в другое время, у него лучшая машина, но Льюис максимально использует её возможности. Если в ближайшие пару месяцев сезон стартует, у него есть отличные шансы завоевать седьмой чемпионский титул, став величайшим гонщиком всех времён.

Прежде Прост для меня выделялся тем, что ему было абсолютно всё равно, кто был его напарником. Он был командным игроком. Михаэль Шумахер всегда требовал, чтобы в контракте его напарника – Эдди Ирвайна или Рубенса Баррикелло – была запись о том, что они играют вторым номером. Именно поэтому я не ставлю Михаэля на первое место».