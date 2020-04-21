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Франц Тост: Пока сложно что-то планировать

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Руководитель команды AlphaTauri Франц Тост с осторожным оптимизмом надеется, что чемпионат мира стартует в июле этапом в Шпильберге…

Франц Тост: «Пока вопросов больше, чем ответов. Один из ключевых моментов – логистика. Многое зависит от решений правительств каждой страны, поэтому мы рассматриваем разные сценарии. Мы примерно представляем, как может выглядеть начало сезона, но не до конца уверены, что эти планы сбудутся.

Про сорт здесь.

Есть надежда, что к июлю европейские дороги откроют и мы сможем перевезти оборудование. Если нет, мы могли бы добраться вместе с Ferrari на чартере, но пока все границы закрыты и нам остаётся только ждать.

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Британские команды могут использовать чартерный рейс и приземлиться в Цельтвеге или в Граце. Вероятно, у всех должен быть свежий тест на отсутствие коронавируса.

Я уже сказал сотрудникам AlphaTauri, что все будут сдавать такой тест, независимо от того, будет ли мы участвовать в гонках. Я хочу, чтобы все наши сотрудники прошли тест на коронавирус, чтобы минимизировать риск заражения, когда мы возобновим работу на базе. Тесты все разные, не всем можно доверять. Я попросил наших специалистов закупить те, что дают самые надежные результаты.

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Мы пока не определились с численностью сотрудников на Гран При Австрии, но ограничимся только теми специалистами, которые действительно необходимы для обслуживания машин. Поскольку у нас не будет гостей и выходов к прессе, мы сможем обойтись без сотрудников отделов маркетинга и связи с прессой. Думаю, всего мы привезём от 60 до 65 человек.

Если нет гостей, то не нужен и большой моторхоум, а питание команды привезут с собой. Возможность совместного питания для всех команд подробно не обсуждалась.

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Ситуация сложная, мы зависим от решения правительств разных стран и множества других факторов, которые постоянно меняются. Возможно, нам повезёт с Австрией, сейчас правительство этой страны дает больше свободы, но в Великобритании ситуация может быть обратной. То, что сегодня мы считаем разумным, завтра может отмениться – что-то планировать в такой ситуации сложно».

Источник:www.f1news.ru

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