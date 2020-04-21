Грожан: Я прошел разные стадии отношения к критике

В начале карьеры в Формуле 1 Роман Грожан был виновником множества инцидентов – и даже занимался с психологом, чтобы лучше справляться с волнением на старте. Некоторые болельщики считали его неудачником, а гонщика это обижало – он признался об этом в инстаграм-интервью…

Роман Грожан: «Я прошел через разные стадии отношения к критике. Сначала я читал комментарии в социальных сетях, и мне было больно. Потом я перестал их читать и обращать внимание, но в какой-то момент спросил себя: «Я хорошо знаю свою работу, знаю, чего добился в Формуле 1, чего достиг в своей жизни. Неужели я не смогу ответить на критику?»

Про сорт здесь.

Теперь, если вдруг кто-то называет меня никудышным гонщиком, я могу ответить: «Ну, отлично, я никудышный, но я провёл 169 Гран При. Если бы я был так плох, почему же руководитель команды решил посадить меня за руль своей машины?»

Порой комментарии не так позитивны, как хотелось бы, не так тактичны и вежливы, но это часть общения в социальных сетях. Мне нравится, когда люди общаются и комментируют, а если их критика кажется вам несправедливой, всегда можно ответить».