Крис Диннаж о первой победе Айртона Сенны…

В интервью LotusCars бывший механик Lotus Крис Диннаж вспоминал первую победу Айртона Сенны в Эшториле’85…

Крис Диннаж: «Это была вторая гонка сезона, до этого Сенна не тестировал машину на мокрой трассе. Мы не знали, чего ожидать, но были уверены, что всё получится».

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Квалификация Гран При Португалии 1985 года прошла на сухой трассе – и Сенна опередил выступавшего за McLaren Алена Проста на четыре десятых, завоевав поул и выиграв у напарника Элио де Анжелиса больше секунды. Но в воскресенье пошёл дождь – и все увидели, как хорош бразилец на мокрой трассе.

Крис Диннаж: «Под дождём Айртон показал себя. В тот день он обогнал на круг всех, кроме Альборето. И мы поняли, что у нас удивительный гонщик. Даже в таких условиях он выдавал круги со стабильностью метронома. Точно. Круг за кругом. И быстрее всех.

Он мог выиграть у соперников ещё больше, если бы у нас была радиосвязь, но тогда у нас была только общая линия связи для вызова на пит-лейн. Думаю, он хотел бы попросить руководство гонки остановить её пораньше из-за плохих условий, но не мог сообщить это ни нам, ни официальным лицам, поэтому атаковал до последнего круга.

За год до этого мы были близки к победе в Монако с Найджелом Мэнселлом. Он должен был выиграть ту гонку, но разбил машину. Тогда Мэнселл оправдался тем, что наехал на скользкую белую линию разметки, которая отправила его в стену, но это линия была там всегда. Ему нужно было просто чуть сбросить скорость и взять ситуацию под контроль – и это одно из отличий между Мэнселлом и Сенной.

Найджел был быстр от природы, в этом нет сомнений, но Айртон использовал 50% своего потенциала, чтобы выкладываться на трассе на 100%, оставляя ещё 50%, чтобы контролировать ситуацию вокруг. У Мэнселла такой возможности не было. Он просто гнал во весь опор».