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Автоспорт

Култхард: В Red Bull Racing у меня было четыре года

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Дэвид Култхард – десятый в истории по числу проведённых Гран При. В начале карьеры шотландец заменил в Williams погибшего Айртона Сенну, а в конце уступил в Red Bull Racing молодому Себастьяну Феттелю. В интервью RTE он вспомнил о том, как это было.

Дэвид Култхард: «В 2008-м было очевидно, что моя карьера подходит к концу, а Себастьян только что выиграл Гран При Италии за рулём Toro Rosso. Для меня это был последний сезон, а он получил заслуженный шанс перейти в сильную команду.

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Про сорт здесь.

После приглашения в Red Bull Racing у меня было четыре сезона, чтобы помочь Кристиану Хорнеру перестроить команду, зато потом они выиграли четыре чемпионских титула и боролись с Ferrari и Mercedes. Мне приятно об этом вспоминать».

Источник:www.f1news.ru

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