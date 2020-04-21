Култхард: В Red Bull Racing у меня было четыре года

Дэвид Култхард – десятый в истории по числу проведённых Гран При. В начале карьеры шотландец заменил в Williams погибшего Айртона Сенну, а в конце уступил в Red Bull Racing молодому Себастьяну Феттелю. В интервью RTE он вспомнил о том, как это было.

Дэвид Култхард: «В 2008-м было очевидно, что моя карьера подходит к концу, а Себастьян только что выиграл Гран При Италии за рулём Toro Rosso. Для меня это был последний сезон, а он получил заслуженный шанс перейти в сильную команду.

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После приглашения в Red Bull Racing у меня было четыре сезона, чтобы помочь Кристиану Хорнеру перестроить команду, зато потом они выиграли четыре чемпионских титула и боролись с Ferrari и Mercedes. Мне приятно об этом вспоминать».