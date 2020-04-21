В Барселоне готовы к гонкам без зрителей

Намеченный на 10 мая Гран При Испании перенесён, но владельцы автодрома в Барселоне готовы подстроиться под новый календарь Формулы 1 и провести гонку без зрителей…

Хоан Фонтсере, директор Circuit de Barcelona-Catalunya: «Мы обсудили разные варианты. Сейчас в работе два сценария – с началом сезона летом или в сентябре. Когда нас спросили, готовы ли мы летом провести этап за закрытыми дверями, мы ответили утвердительно.

Про сорт здесь.

С одной стороны это позволит нам принять гонку в этом году, с другой – получить большую уверенность при переговорах о Гран При в 2021-м [у Барселоны нет контракта на 2021-й]. Нам потребуется две или три недели, чтобы всё подготовить, ведь у нас стационарная трасса, а билеты продавать не надо.

Если гонка пройдёт за закрытыми дверями, промоутер не получит денег от продажи билетов, так что действующий контракт с Формулой 1 не будет работать. Нам ещё не сообщили всех деталей, но очевидно, что условия на этот раз будут иными.

Гонка в обратном направлении? В Барселоне это невозможно из-за проблем с безопасностью. В мире не так много трасс, разработанных для того, чтобы проводить гонки в разных направлениях. Наша трасса – не из этого числа».