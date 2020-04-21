В Сильверстоуне подтвердили готовность к двум гонкам

Предварительная версия нового календаря на сезон 2020 года ещё не опубликована, но обсуждается вариант с четырьмя сдвоенными гонками без зрителей – две пройдут в Шпильберге, ещё две – в Сильверстоуне. Управляющий директор Сильверстоуна Стюарт Прингл подтвердил, что они готовятся именно к такому сценарию.

Стюарт Прингл: «Мы обсудили с руководством Формулы 1 все варианты, в том числе проведение двух гонок в один уик-энд и двух гонок в два уик-энда подряд. Я полностью уверен в том, что мы сможем провести такие мероприятия. У нас большой опыт.

Про сорт здесь.

В Формуле 1 прилагают все усилия, чтобы найти решение для проведения в этом году полноценного чемпионата мира. Мы регулярно общаемся с ними. Они спрашивали нас, сможем ли мы провести две гонки, могут ли гонки пройти за закрытыми дверями – и всегда получали утвердительный ответ.

Думаю, решение по календарю будет принято в начале мая. Они не будут начинать чемпионат без уверенности в проведении сразу нескольких гонок. Нам подходят любые сроки, если не возникнет необходимости создавать инфраструктуру для размещения болельщиков».