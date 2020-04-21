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Автоспорт

У Ferrari три претендента на место Феттеля

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По информации La Gazzetta dello Sport eсли Ferrari не сможет договориться с Себастьяном Феттелем о контракте на сезон 2021 года, у команды есть три кандидата на эту вакансию.

В числе очевидных вариантов: Дэниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци – их контракты с Renault, McLaren и Alfa Romeo истекают в конце 2020 года.

Про сорт здесь.

Ferrari и Феттель обсуждают новый контракт, но пока не договорились о его продолжительности. Феттель требует двухлетний контракт, а в Ferrari готовы предложить ему контракт только на один сезон с той же зарплатой, что у Шарля Леклера – около 10 миллионов долларов в год.

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На прошлой неделе Феттель заявил, что новый контракт может быть подписан ещё до первой гонки сезона 2020 года.

Источник:www.f1news.ru

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