У Ferrari три претендента на место Феттеля

По информации La Gazzetta dello Sport eсли Ferrari не сможет договориться с Себастьяном Феттелем о контракте на сезон 2021 года, у команды есть три кандидата на эту вакансию.

В числе очевидных вариантов: Дэниэль Риккардо, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци – их контракты с Renault, McLaren и Alfa Romeo истекают в конце 2020 года.

Про сорт здесь.

Ferrari и Феттель обсуждают новый контракт, но пока не договорились о его продолжительности. Феттель требует двухлетний контракт, а в Ferrari готовы предложить ему контракт только на один сезон с той же зарплатой, что у Шарля Леклера – около 10 миллионов долларов в год.

На прошлой неделе Феттель заявил, что новый контракт может быть подписан ещё до первой гонки сезона 2020 года.