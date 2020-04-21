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Автоспорт

Зайдль: Мы пока не знаем, какими будут последствия

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Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль не исключает самых разных вариантов развития событий, но считает, что приняты все необходимые меры…

Андреас Зайдль: «Мы пока не знаем, насколько серьёзными будут финансовые последствия этого кризиса. Понятно, что мы потеряем много денег, а некоторые гонки не состоятся. При самом пессимистичном сценарии гонок в этом году не будет совсем, тогда это приведёт к действительно серьёзным последствиям.

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Про сорт здесь.

Мы знаем, что в ближайшее время не сможем участвовать в гонках. В этом году мы не получим часть прибыли, на которую рассчитывали, поэтому вынуждены принять соответствующие меры для защиты команды и наших сотрудников, чтобы после окончания кризиса вернуться к работе.

Одной из этих мер стало временное увольнение многих сотрудников. Это одно из самых сложных решений, которые я принимал в своей карьере, но мне пришлось одних отправить в отпуск, а другим сократить зарплату. Но вместе с Заком Брауном нам пришлось так поступить, чтобы обеспечить будущее нашей команде.

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Основная часть дохода команд – призовые от владельца коммерческих прав. Мы в McLaren делаем всё, чтобы преодолеть этот кризис. Как я уже говорил, мы сократили зарплату и отправили в отпуск сотрудников. Мы общаемся с FIA и другими командами, базы которых тоже закрыты для снижения затрат. Мы договорились «заморозить» многие элементы машины и отложить переход на новый регламент. Мы надеемся, что все эти меры помогут».

Источник:www.f1news.ru

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