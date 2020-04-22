Среда, 22 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортАлонсо может заменить Феттеля?
Автоспорт

Алонсо может заменить Феттеля?

AdminНет комментариев
Добавлено

Мы писали о сложностях, возникших на переговорах Себастьяна Феттеля с Ferrari. Немец настаивает на многолетнем контракте, а в Ferrari готовы предложить ему только однолетнее соглашение с такой же оплатой как у Шарля Леклера – $10 млн., что втрое меньше, чем немец получает сейчас. По слухам, Феттель назвал это предложение «шуткой» и отклонил.

Итальянская Gazzetta dello Sport видит трёх кандидатов на место Феттеля, если стороны не смогут договориться – Даниэля Риккардо, Карлоса Сайнса и Антонио Джовинацци – у всех троих в конце сезона заканчиваются контракты.

Читайте также:  Билли Монгер войдет в команду экспертов Channel 4

Про сорт здесь.

Немецкий эксперт Ральф Бах из F1-Insider считает, что есть ещё один очевидный кандидат – Фернандо Алонсо, готовый вернуться в Формулу 1, если получит достойную машину. В мотивации испанца сомнений нет, команду он отлично знает, так что адаптация не потребуется – и он свободен от контрактов.

Источник:www.f1news.ru

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Кибергонка Forza Motorsport 2020 пройдёт 5 мая

Льюис Хэмилтон удалил сообщение

Многие штрафные баллы сгорят до начала чемпионата

Култхард: В Red Bull Racing у меня было четыре года

Крис Диннаж о первой победе Айртона Сенны…

Закрыть