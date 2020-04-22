Алонсо может заменить Феттеля?

Мы писали о сложностях, возникших на переговорах Себастьяна Феттеля с Ferrari. Немец настаивает на многолетнем контракте, а в Ferrari готовы предложить ему только однолетнее соглашение с такой же оплатой как у Шарля Леклера – $10 млн., что втрое меньше, чем немец получает сейчас. По слухам, Феттель назвал это предложение «шуткой» и отклонил.

Итальянская Gazzetta dello Sport видит трёх кандидатов на место Феттеля, если стороны не смогут договориться – Даниэля Риккардо, Карлоса Сайнса и Антонио Джовинацци – у всех троих в конце сезона заканчиваются контракты.

Про сорт здесь.

Немецкий эксперт Ральф Бах из F1-Insider считает, что есть ещё один очевидный кандидат – Фернандо Алонсо, готовый вернуться в Формулу 1, если получит достойную машину. В мотивации испанца сомнений нет, команду он отлично знает, так что адаптация не потребуется – и он свободен от контрактов.