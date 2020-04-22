Дженсон Баттон выступит в виртуальном чемпионате

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон выступит в виртуальном кузовном чемпионате SRO E-Sports GT Series. Дженсон будет пилотировать виртуальный McLaren 720S GT3 собственной команды Jenson Team Rocket RJN.

Интересно, что Дженсон – не единственный бывший гонщик Формулы 1, который выйдет на старт новой серии. Среди участников заявлен и Витантонио Лиуцци, выступавший за Red Bull Racing, Toro Rosso, Force India и HRT.

Про сорт здесь.

Первая гонка пройдёт на виртуальном Сильверстоуне 26 апреля. Также запланированы этапы в Спа, Нюрбургринге, Барселоне. Финал сезона состоится 14 июня на трассе, которая будет выбрана по результатам голосования болельщиков.