Среда, 22 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортДженсон Баттон выступит в виртуальном чемпионате
Автоспорт

Дженсон Баттон выступит в виртуальном чемпионате

AdminНет комментариев
Добавлено

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон выступит в виртуальном кузовном чемпионате SRO E-Sports GT Series. Дженсон будет пилотировать виртуальный McLaren 720S GT3 собственной команды Jenson Team Rocket RJN.

Интересно, что Дженсон – не единственный бывший гонщик Формулы 1, который выйдет на старт новой серии. Среди участников заявлен и Витантонио Лиуцци, выступавший за Red Bull Racing, Toro Rosso, Force India и HRT.

Читайте также:  Бриаторе: Я бы не ошибся, как ошиблись в Ferrari

Про сорт здесь.

Первая гонка пройдёт на виртуальном Сильверстоуне 26 апреля. Также запланированы этапы в Спа, Нюрбургринге, Барселоне. Финал сезона состоится 14 июня на трассе, которая будет выбрана по результатам голосования болельщиков.

Источник:www.f1news.ru

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Команды участвуют в благотворительном аукционе

В Барселоне готовы к пересмотру контракта

Роберт Кубица: Ферстаппен станет чемпионом

Алонсо может заменить Феттеля?

Кибергонка Forza Motorsport 2020 пройдёт 5 мая

Закрыть