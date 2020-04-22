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Автоспорт

Изола: Если Ф1 вернётся, это станет победой над вирусом

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Мы писали о том, что в свободное время Марио Изола помогает врачам в родном Милане, работая ночным водителем машины скорой помощи. Комментируя ситуацию для DPA, итальянец рассказал, что в прошлой ночной десятичасовой смене у него было девять выездов, в том числе пять – с подозрением на коронавирус. И призвал соблюдать осторожность.

Марио Изола: «Эта работа буквально открывает глаза, когда вы понимаете. что реальная жизнь не имеет ничего общего с тем, к чему мы привыкли в паддоке. У нас просто нет гонок, а здесь я сталкиваюсь с людьми, у которых гораздо более серьёзные проблемы.

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Про сорт здесь.

Я слышал о планах начать сезон летом. С нетерпением этого жду. Если Формула 1 вернётся на трассы, это будет символом того, что мы победили коронавирус. Но важно соблюдать осторожность, чтобы не допустить второй волны эпидемии».

Источник:www.f1news.ru

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