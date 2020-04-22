Кибергонка Forza Motorsport 2020 пройдёт 5 мая

Программа SMP Racing и спортивное агентство SMA, организаторы всероссийского чемпионата Forza Motorsport 2020, назвали даты проведения третьего этапа соревнований – 1-5 мая.

Отборочные заезды для всех участников пройдут с 1 по 4 мая, а финал состоится 5 мая. В третьем этапе чемпионата смогут принять участие до 5000 человек – он вновь состоится в режиме онлайн. В финальных заездах также будут соревноваться 25 профессиональных гонщиков, в том числе пилоты программы SMP Racing.

Про сорт здесь.

Комментировать кибергонку 5 мая будет известный тележурналист Алексей Попов, а ее трансляция пройдет на онлайн-ресурсах «Матч ТВ», Sportbox.ru и в официальной группе чемпионата в ВКонтакте (https://vk.com/rusforza).

Гостями студии во время онлайн-трансляции 5 мая станут пилоты программы SMP Racing Михаил Алешин и Виталий Петров.

Соревноваться участники третьего этапа Forza Motorsport 2020 будут на испанской трассе Барселона-Каталония.

Официальный автомобиль гонки – Porsche Cayman 718 GT4 Clubsport 2019.

Участие в третьем этапе Forza Motorsport 2020, как и в других гонках чемпионата, бесплатное. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата в социальной сети ВКонтакте.

«Интерес к кибергонкам постоянно растет, о чем свидетельствует и наш опыт, – отметил Генеральный директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков. – Во втором этапе Forza Motorsport 2020 приняло участие 2600 человек, а прямую трансляцию его финальных заездов смотрели почти миллион зрителей. Многие действующие пилоты присоединяются к виртуальным гонкам, чтобы продолжать тренироваться. В то же время обычным игрокам интересно сразиться с нашими известными спортсменами. Мы ожидаем, что количество участников и зрителей Forza Motorsport 2020 будет увеличиваться от этапа к этапу. Этому также способствует и освещение соревнований – планируем, что гонка будет транслироваться на онлайн-ресурсах «Матч ТВ» с участием наших пилотов и известного журналиста и телекомментатора Формулы 1 Алексея Попова».