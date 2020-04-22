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Автоспорт

Многие штрафные баллы сгорят до начала чемпионата

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В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушения правил. Если за 12 месяцев пилот набирал 12 баллов, его бы отстранили от выступлений на одну гонку. Правда, такого пока не случалось.

По общему числу начисленных за эти годы штрафных баллов лидирует Себастьян Феттель – 24, у Макса Ферстаппена – 23, у Даниила Квята – 22. Но важны не все баллы, а только набранные за последние 12 месяцев.

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Про сорт здесь.

По регламенту, штрафные баллы сгорают через год после начисления. И хотя почти все гонки первой половины сезона отменены или перенесены из-за эпидемии коронавируса, штрафные баллы за нарушения в прошлом сезоне продолжают сгорать, так что к июлю, когда должен стартовать новый сезон, штрафных баллов у гонщиков станет меньше.

Штрафные баллы гонщиков к июлю 2020-го

=
Пилот
I штраф
II штраф

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5
С.Феттель
2 (Англия, 19)
3 (Италия, 19)

3
К.Магнуссен
2 (Австрия, 19)
1 (Россия, 19)

3
Д.Квят
2 (Мексика, 19)
1 (США, 19)

3
Л.Хэмилтон
1 (Австрия, 19)
2 (Бразилия, 19)

2
М.Ферстаппен
2 (Мексика, 19)

2
Д.Риккардо
2 (Бразилия, 19)

2
Л.Стролл
2 (Италия, 19)

2
К.Райкконен
2 (Россия, 19)

2
Ш.Леклер
2 (Япония, 19)

1
Д.Расселл
1 (Австрия, 19)

1
А.Джовинацци
1 (Венгрия, 19)

Источник:www.f1news.ru

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