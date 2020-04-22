Роберт Кубица: Ферстаппен станет чемпионом

Роберт Кубица не согласен с теми, кто критикует Макса Ферстаппена за излишнюю агрессивность. Поляк считает, что у молодого гонщика есть всё, чтобы завоевать титул…

Роберт Кубица: «Макс очень силён во всех областях, но я в своё время не слышал такой критики, которую слышит он. Я абсолютно не согласен с теми, кто считает, что он пилотирует безрассудно.

Про сорт здесь.

Каков Макс в сравнении с другими гонщиками? Это всё равно, что сравнивать яблоки с грушами. Невозможно сравнивать гонщиков, поскольку они выступают на разных машинах. Однако Ферстаппен гораздо умнее, чем многим кажется, и он определённо станет чемпионом мира».