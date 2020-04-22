В Барселоне готовы к пересмотру контракта

Директор автодрома в Барселоне Хоан Фонтсере подтвердил переговоры с руководством Формулы 1 по поводу условий проведения гонки без зрителей…

Хоан Фонтсере: «В Liberty Media понимают, что если гонки будут проходить без зрителей, то контракты с промоутерами придётся пересмотреть. Мы постоянно на связи. Они хотят сохранить определённое число гонок из-за телетрансляций, из-за команд. И они понимают, что наши доходы значительно сократятся, так что мы с ними на одной волне.

Про сорт здесь.

Когда каталонское правительство инвестирует в проведение этапа Формулы 1, речь идёт не только о прямых доходах с продажи билетов, их больше интересует влияние Гран При на экономику страны, на Каталонию. Гонка без зрителей резко сокращает такое влияние – гостиницы будут пустовать, болельщики не приедут, поэтому мы полностью пересмотрим контракт.

Мы готовы для любых предложений, но хотим сократить расходы и риски. Чем меньше людей приедут, тем меньше риск. Чем меньшее число дней будет занята трасса, тем меньше расходы. Это исключительный сезон, в котором необходимо принимать исключительные решения”.