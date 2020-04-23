Команды получили дополнительные выплаты от Liberty Media

В четверг акционеры Формулы 1 из Liberty Media объявили о перераспределении активов между принадлежащими ей компаниями Formula One Group и Liberty SiriusXM Group. В результате серии сложных транзакций в распоряжении Formula One Group оказалось больше наличных средств, которые будут использованы для оказания помощи участникам чемпионата в кризисный период из-за пандемии коронавируса.

Общаясь с инвесторами во время телефонной конференции, исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей отметил, что некоторые команды уже получили дополнительные средства: «Мы не поощряем необдуманное использование наших денежных средств, но мы пытаемся сбалансировать операционный бизнес и его текущие результаты с операционными результатами наших партнёров – команд, которые несут действительно большие расходы.

Про сорт здесь.

Мы уже авансом выплатили призовые некоторым командам. В некоторых случаях мы можем сделать даже большее. Существуют и другие меры, которые мы можем предпринять в отношении команд, которым может понадобиться помощь.

Разумеется, мы не рассматриваем вариант неограниченной финансовой помощи, но хотим, чтобы команды были платёжеспособными, поскольку они являются частью того, что нам нужно для успешного проведения гонок в 2020-м, 2021-м и в дальнейшем».

Маффеи подтвердил, что в Liberty Media планируют провести сезон из 15-18 гонок: «Мы рассматриваем сценарий, при котором гонок вообще не будет, но базовый вариант – 15-18 гонок без зрителей на трибунах на первых этапах.

Мы следим за развитием событий в Западной Европе, в отдельных странах, и оцениваем варианты для начала сезона. Гарантий нет, но мы, безусловно, постараемся начать».