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Автоспорт

Мика Хаккинен: Пока все расчёты не имеют смысла

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В молодёжных сериях в рамках одного уик-энда на одной трассе проходят несколько гонок – и часто их результаты зависимы друг от друга. Если какой-то команде не удалось найти оптимальные настройки для машины, то и весь уик-энд складывается неудачно.

Двухкратный чемпион мира Мика Хаккинен предупреждает, что такое может произойти в Формуле 1 в этом сезоне, если на одной трассе будут проходить несколько гонок подряд.

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Про сорт здесь.

Мика Хаккинен: «Можно составить множество возможных вариантов сценария этого сезона – когда его начать и сколько гонок провести, но лично я считаю, что сейчас невозможно что-то планировать. Все эти расчёты не имеют смысла, пока нет вакцины от коронавируса. И это главная проблема.

Если у вашей команды проблемы на конкретной трассе, скажем, в Сильверстоуне, вряд ли вы захотите провести там несколько гонок. Некоторые могут задуматься о необходимости ехать в Сильверстоун.

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В Гран При может произойти всё, что угодно, шансы есть даже после неудачной квалификации, но если вы понимаете, что на этой трассе машина в любом случае не будет быстра, это может здорово огорчить».

Источник:www.f1news.ru

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