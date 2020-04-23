Ник Хайдфельд: Кубица часто жаловался прессе

Ник Хайдфельд и Роберт Кубица с 2006 по 2009 годы выступали за BMW Sauber. Вспоминая те годы, Ник высоко отозвался о своём напарнике, но отметил, что ему не нравились некоторые комментарии Роберта в прессе в его адрес.

Ник Хайдфельд: «Роберт был напарником, с которым я дольше всех выступал в одной команде. Я бы назвал его самым подготовленным из всех, что у меня были.

Про сорт здесь.

Это только моё мнение, но на мой взгляд, он был не так хорош на дистанции гонки, как Кими Райкконен, и не так хорош в квалификации, как Марк Уэббер, но в целом он был очень быстр.

Что мне не нравилось в Роберте или, скажем так, что в его характере не всегда помогало в работе, так это то, что большую часть времени он считал, что команда мне подыгрывает, поскольку BMW – немецкая компания, и я – немец. Мне не нравилось подобное отношение, поскольку это неправда, но он довольно часто жаловался на это прессе».