Отмар Сафнауэр считает, что сезон начнётся в Австрии

Официальные лица пока не объявили дату начала сезона 2020 года, но всё идёт к тому, что чемпионат стартует 5 июля в Австрии. Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр, считает, что эпидемиологическая обстановка позволить начать сезон в Шпильберге, и чемпионат будет включать от 12 до 15 Гран При.

Отмар Сафнауэр: «Австрия медленно, но верно начинает снимать ограничения, хотя сейчас ещё апрель. Постепенно открываются парикмахерские, салоны красоты, библиотеки. В мае, скорее всего, возобновятся занятия в школах. При таком развитии событий я вполне допускаю, что в июле мы сможем провести гонку без зрителей. Если это произойдёт, то тогда мы успеем провести 12-15 гонок».

Про сорт здесь.

При этом Сафнауэр признал, что можно было провести мартовскую гонку в Мельбурне, но организаторы «из соображений предосторожности решили не проводить этап».

Прокомментировал Сафнауэр финансовое положение команды из-за отмены гонок: «Думаю, наше финансовое положение не такое и плохое. Конечно, потери значительные, поэтому нам придётся экономить. Если мы сможем провести полноценный сезон в следующем году, то мы окажемся в лучшей форме».

Говоря о более строгих бюджетных ограничениях, Отмар отметил: «Нам проще справиться с бюджетными ограничениям. Возможно стоит действительно ограничить затраты на слишком дорогие разработки, но мы при этом не должны потерять суть Формулы 1».