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Автоспорт

Риккардо не исключает возвращения в Red Bull

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Консультант Red Bull Хельмут Марко часто возвращает в команды гонщиков, которые однажды покинули молодёжную программу.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер недавно заявил, что не представляет, почему Даниэль Риккардо ушёл из команды, согласившись перейти в Renault.

Про сорт здесь.

Даниэль Риккардо несколько разочарован тем, что заводская команда Renault прогрессирует не так быстро, как ему бы хотелось – до борьбы за победы и подиумы пока далеко.

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Вполне логичен вопрос: А не лучше ли Даниэлю вернуться в Red Bull Racing, где у него вновь будет шанс выигрывать гонки?

Даниэль Риккардо: «Исключаю ли я возвращение в Red Bull? Ответ очевиден – нет, не исключаю. Опыт всей моей жизни научил меня тому, что никакие варианты нельзя исключать и ни от чего нельзя отказываться».

Источник:www.f1news.ru

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