Штайнер: В 2020-м нам не понадобится столько моторов

Сезон 2020 года должен был стать самым длинным в истории – организаторы рассчитывали провести 22 Гран При, но планам помешала эпидемия коронавируса. По регламенту за сезон команды без штрафных санкций могли бы использовать три двигателя внутреннего сгорания, три турбины, три мотор-генератора MGU-H, три мотор-генератора MGU-K, две батареи и два блока управляющей электроники.

Сейчас очевидно, что такое количество элементов силовой установки будет избыточным. По словам руководителя Haas F1 Гюнтера Штайнера, команды ведут переговоры с производителями об уменьшении числа силовых установок на сезон и соответствующему снижению стоимости.

Про сорт здесь.

Гюнтер Штайнер: «Мы ведём переговоры о том, сколько силовых установок будем использовать в этом году. Но пока нет календаря, мы не можем договориться о чём-то конкретном. Ещё слишком рано принимать решения и нам, как клиентам, и поставщикам силовых установок.

Однако очевидно одно: если мы проведём всего 10 Гран При, нам не понадобится полный комплект силовых установок. Если мы используем половину или треть от доступных силовых установок, то не заплатим за них, как за полный комплект. Производители двигателей и клиенты в одной лодке, и мы должны найти разумный компромисс».

По оценкам стоимость комплекта силовых установок на сезон составляет от 10 до 15 миллионов долларов в зависимости от производителя.